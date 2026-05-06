Bölgesel İstikrar İçin Üçlü Zirve

06.05.2026 21:56
Ürdün, GKRY ve Yunanistan dışişleri bakanları, bölgedeki gerilimi düşürme ve istikrarı sağlama çağrısı yaptı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, dışişleri bakanları görüşmesi Amman'da Kral 2. Abdullah'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ürdün-GKRY-Yunanistan üçlü zirvesinin ardından yapıldı.

Ürdün, GKRY ve Yunanistan dışişleri bakanlarının bölgesel gerilimin düşürülmesi ve istikrarın korunması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, görüşmede, 2018'de başlatılan üçlü işbirliği mekanizmasının kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve su, enerji, kültür, eğitim ile turizm gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Tarafların, Doğu Akdeniz'in Avrupa ile Arap dünyası arasında bağlantı noktası haline getirilmesinin önemine dikkati çektiği vurgulandı.

Tarafların, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasp politikası, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti, Filistinlilerin topraklarına el konulması ve Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri reddettiği belirtilirken, Gazze'ye insani yardımların tam ve engelsiz ulaştırılması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca tarafların Suriye'nin birliği, egemenliği ve istikrarına destek verdiği, Ürdün-Suriye-ABD yol haritası kapsamında özellikle ülkenin güneyi ve Suveyda'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine işaret ettiği belirtildi.

Tarafların ayrıca İsrail'in, Suriye ile 31 Mayıs 1974'te imzalanan Ayrılma Anlaşması'na uyması, işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye'nin iç işlerine müdahaleyi durdurması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, görüşmede ABD ile İran arasında güvenlik ve istikrarı sağlayacak bir çözüme ulaşılması konusunun ele alındığını belirterek, Ürdün ve Körfez ülkelerini hedef alan saldırıların kınandığını ifade etti.

Bakan Safedi, Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına destek verilmesi, Lübnan hükümetinin egemenliğini tüm topraklarında tesis etmesi, silahın yalnızca devletin elinde bulunması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam uygulanmasının önemini vurguladı.

Filistin meselesinin zirvenin temel gündem maddelerinden biri olduğunu aktaran Safedi, bağımsız ve egemen Filistin devletini öngören iki devletli çözümün adil ve kapsamlı barışın tek yolu olduğunu kaydetti.

Safedi, zirvede Kıbrıs meselesinin de ele alındığını belirterek, sorunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ise, üçlü ortaklığın geçici çıkarlara değil güçlü tarihi temellere dayandığını belirtirken, İran'ın Ürdün ve Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları karşısında dayanışma mesajı verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de Ürdün'ün bölgesel istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu kaydederek, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının önemini vurguladı ve Kudüs'teki Haşimi vesayetini desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

