Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Bandırma'da - Son Dakika
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Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Bandırma'da

Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Bandırma\'da
10.06.2026 16:01
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TÜB, BANÜ ev sahipliğinde bölgesel kalkınma için çalıştay düzenledi. Üniversitelerin katkıları vurgulandı.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) ev sahipliğinde "Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

BANÜ Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, üniversitelerin bölgelerin gelişimine, ticaretine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar birçok alanda sahip olunan potansiyelin ortak akıl ve iş birliğiyle daha ileri seviyelere taşınabileceğini söyledi.

Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünzile Kurt da bölgesel kalkınmanın ekonomik büyümenin ötesinde sürdürülebilirlik, insan kaynağının geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir süreç olduğunu anlattı.

Kurt, lojistik, dış ticaret, turizm, tarım, finansmana erişim, üniversite-sanayi işbirliği ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda yürütülecek çalışmaların bölgenin geleceğine yönelik önemli politika önerileri ortaya koyacağını belirtti.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ise üniversitelerin artık yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, bulundukları bölgelere sağladıkları katkılarla da değerlendirildiğini ifade etti.

Üniversitelerin insan kaynağı yetiştirme, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütme ve sosyal-kültürel hayata katkı sunma görevleri bulunduğunu dile getiren Boz, üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da çalıştayların karşılıklı müzakere ortamı oluşturarak somut çıktılar ortaya koyma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bölgesel kalkınma konusunda mevcut potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalıştay kapsamında lojistik, dış ticaret, turizm, KOBİ'ler, üniversite-sanayi işbirliği, çevre ve sürdürülebilirlik, spor, finansmana erişim ile tarım sektörü ve bölgesel kalkınma başlıklarında çalışma masaları oluşturuldu.

Açılış programının ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, üniversite yerleşkesinde uluslararası öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen 2026 Kültür Şenliği stantlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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