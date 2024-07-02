Bolivya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı

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Arjantin'in, Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik askeri darbe girişimini "uydurma" olarak nitelendirilmesinin ardından Bolivya, Buenos Aires Büyükelçisini "istişareler" için geri çağırdı.

Bolivya Dışişleri Bakanı María Nela Prada, basına yaptığı açıklamada, Arjantin hükümetinin sözlerine tepki göstererek, "Arjantin'deki Bolivya Çok Uluslu Devleti Büyükelçimiz Ramiro Tapia istişareler için hükümet merkezine çağırıldı." ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin, Bolivya'da düzenlenen askeri darbe girişimini "uydurma" olarak değerlendirmesini "kabul edilemez" bulduklarını dile getiren Prada, bu sözleri "en sert" şekilde kınadıklarını bildirdi.

Prada, Arjantin'den ülkenin iç içişlerine karışmamasını ve Bolivya'nın egemenliğine saygı duymasını isteyerek, "Halkın oylarıyla seçilen meşru hükümete tank ve silahlarla tehdit yapılıyorsa bunun adı açıkça askeri darbe girişimidir. Halklarımız arasındaki kardeşlik ve barış faşist ideolojilere kurban edilmemelidir." diye konuştu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Arjantin hükümeti, Bolivya'daki askeri darbe girişimini "inandırıcılıktan uzak" ve "uydurma" olarak açıklamıştı.

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 28 Haziran'daki açıklamasında, "kendi kendine darbe planladı" iddialarına tepki göstermiş, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.