Bolivya'da askeri darbe girişimi soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bolivya'da askeri darbe girişimi soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik askeri darbe girişimi soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunanlar arasında görevden alınan General Jose Zuniga ve Koramiral Juan Arnez'in de olduğu belirtildi. Darbe girişiminin planlandığı tarihlerden bu yana devam ettiği ifade edilirken, gözaltına alınan kişilerin 'silahlı ayaklanma ve terörizm'le suçlandığı ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Devlet Başkanı Arce, darbe girişimini kınayan liderlere teşekkür ederek demokrasiyi ve halkın iradesini savunacaklarını vurguladı.

27.06.2024 23:53
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Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine askeri darbe girişiminde bulunulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında, hükümete yönelik darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltında bulunanlar arasında görevden alınan General Jose Zuniga ve Koramiral Juan Arnez'in yer aldığını belirten Castillo, darbe girişimiyle bağlantılı birkaç kişinin daha arandığını söyledi.

Darbe girişiminin geçen mayıs ayından bu yana planlandığını hatırlatan Castillo, "Amaç, Arce hükümetini devirmekti. Bu plan, Zuniga ve Arnez tarafından yapıldı." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberde, gözaltına alınan kişilerin "silahlı ayaklanma ve terörizm"le suçlandığı ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği aktarıldı.

Arce'den darbe girişimini kınayan liderlere teşekkür

Devlet Başkanı Arce, sosyal medya platformu X'teki hesabından askeri darbe girişimini kınayan liderlere teşekkür etti.

Arce, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi ve Bolivya halkının iradesini her ne pahasına olursa olsun savunacağız. Bolivya halkının çoğunluğu tarafından meşru şekilde seçilen hükümetimize yönelik darbe girişimi karşısında, kardeş ülkelerin devlet başkanlarının ve uluslararası toplumun gösterdiği dayanışmaya minnettarım. Demokrasinin yanında durdunuz, hepinizi selamlıyor ve teşekkür ediyoruz."

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, dün ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetim başkenti La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolivya'da askeri darbe girişimi soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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