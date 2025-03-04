Bolivya'da Feci Kaza: 31 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolivya'da Feci Kaza: 31 Ölü

Bolivya'da iki aracın çarpışması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla yaralı var.

04.03.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LA PAZ, 4 Mart (Xinhua) -- Bolivya'nın batısında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 31 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi de ağır yaralandı.

Potosi Emniyet Şube Müdürlüğü Sözcüsü Limbert Choque, yerel medyaya yaptığı açıklamada kazanın pazartesi günü sabah saatlerinde Bolivya'nın Oruro ve Potosi departmanlarını birbirine bağlayan karayolunda, Potosi kentinin yaklaşık 90 kilometre uzağında meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre, Challapata adlı bir şirket tarafından işletilen ve 50'den fazla yolcu taşıyan otobüs, karşı yönden gelen bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs uçuruma yuvarlandı.

Choque, "Ne yazık ki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 31 kişinin cansız bedeni Bracamonte Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışmaya minibüs sürücüsünün şerit ihlalinin neden olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, polis gözetiminde tedavi görüyor.

Kazazedelere yardım etmek üzere olay yerine sağlık ekipleri ve polis memurları sevk edildi, ancak kaza yerine ulaşımın zor olması nedeniyle kurtarma çalışmaları saatler sürdü.

Bolivya'da 1 Mart'ta da aynı yolda iki uzun yol yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişiyse yaralanmıştı. Bu kaza, ülkedeki karnaval kutlamaları sırasında meydana gelen ikinci büyük trafik kazası oldu.

Kaynak: Xinhua

Trafik Kazaları, Güvenlik, Bolivya, 3-sayfa, Güncel, trafik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Feci Kaza: 31 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:31:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bolivya'da Feci Kaza: 31 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.