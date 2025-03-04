Bolivya'da Feci Kaza: 31 Ölü

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LA PAZ, 4 Mart (Xinhua) -- Bolivya'nın batısında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 31 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi de ağır yaralandı.

Potosi Emniyet Şube Müdürlüğü Sözcüsü Limbert Choque, yerel medyaya yaptığı açıklamada kazanın pazartesi günü sabah saatlerinde Bolivya'nın Oruro ve Potosi departmanlarını birbirine bağlayan karayolunda, Potosi kentinin yaklaşık 90 kilometre uzağında meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre, Challapata adlı bir şirket tarafından işletilen ve 50'den fazla yolcu taşıyan otobüs, karşı yönden gelen bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs uçuruma yuvarlandı.

Choque, "Ne yazık ki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 31 kişinin cansız bedeni Bracamonte Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışmaya minibüs sürücüsünün şerit ihlalinin neden olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, polis gözetiminde tedavi görüyor.

Kazazedelere yardım etmek üzere olay yerine sağlık ekipleri ve polis memurları sevk edildi, ancak kaza yerine ulaşımın zor olması nedeniyle kurtarma çalışmaları saatler sürdü.

Bolivya'da 1 Mart'ta da aynı yolda iki uzun yol yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişiyse yaralanmıştı. Bu kaza, ülkedeki karnaval kutlamaları sırasında meydana gelen ikinci büyük trafik kazası oldu.