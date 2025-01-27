Bolivya'da Otobüs Kazası: 19 Ölü - Son Dakika
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Bolivya'da Otobüs Kazası: 19 Ölü

Bolivya'da bir otobüs devrildi, 19 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza aşırı hızdan kaynaklanabilir.

27.01.2025 09:33
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LA PAZ, 27 Ocak (Xinhua) -- Bolivya'nın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Potosi departmanına bağlı Cerdas kasabasında pazar sabahı erken saatlerde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında 14 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor. Kaza yeri yakınındaki Uyuni bölgesi polis yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaralıların durumunun ciddi olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İlk incelemeler, kazanın aşırı hız ve sürücünün deneyimsizliği nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini gösteriyor.

50 yolcu taşıma kapasiteli otobüs, başkent La Paz ile Arjantin sınırındaki Villazon kasabası arasında yaklaşık 850 kilometrelik uzun mesafeli yolculuk yapıyordu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bolivya'da Otobüs Kazası: 19 Ölü - Son Dakika

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