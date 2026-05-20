Bolivya'da Protestolar Sürüyor: Gözaltı Sayısı 120'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolivya'da Protestolar Sürüyor: Gözaltı Sayısı 120'ye Ulaştı

20.05.2026 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'da hükümetin istifasını isteyen protestolarda 120 kişi gözaltına alındı, çatışmalar devam ediyor.

Bolivya'da hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıktı.

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı iki haftadır süren protestolarda, Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, yönetimsel başkent La Paz'da güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda 63 kişinin daha polis tarafından gözaltına alınmasıyla sayı 120'ye yükseldi.

Havai fişek, taş ve sopalarla hükümet binalarına yürümek isteyen göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bu arada üst düzey devlet yetkilileri ile milletvekilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında binalardan tahliye edildi.

Polis Müdürü Mirko Sokol, basına yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında atılan taşlar nedeniyle 11 polisin yaralandığını belirtti.

Sokol, olaylardan Bolivya İşçi Merkezi lideri Mario Argollo'nun sorumlu tutulduğunu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

32 noktada yol kapatma eylemleri sürüyor

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen göstericiler, ülke genelinde 32 noktada yol kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarının da destek verdiği gösterilere, Bolivya İşçi Merkezi (COB) liderlik ediyor.

Morales ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, neoliberal modele ve sömürgeci devlete karşı gösteri yapan binlerce Bolivyalıyı askeri ve polis güçleriyle baskı altına alıyor." ifadesini kullandı.

Bolivya'da protestolar

Bolivya İşçi Merkezi ve öğretmenler maaş artışı talep ederken, köylüler akaryakıt tedarikinin sağlanmasını istiyor. Madencilik sektörü ise yeni maden arama alanlarına erişim için hükümetle bağımsız müzakereler yürütüyor.

Ancak son günlerde çatışmaların tırmanmasıyla birlikte birçok sektör, Meclis'te çoğunluğu bulunmayan ve güçlü bir siyasi parti desteğine de sahip olmayan Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep etmeye başlamıştı.

Paz hükümeti, protestoların yoğunlaştığı merkezlerden biri olan El Alto kentindeki bazı işçi grupları ve öğretmenlerle anlaşmaya varmıştı.

Buna rağmen COB olarak bilinen Bolivya İşçi Merkezi, üyelerine hükümet üzerindeki baskının ve eylemlerin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Paz hükümeti, olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Morales'i sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Protestolar Sürüyor: Gözaltı Sayısı 120'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

06:54
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin
Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
06:35
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
05:37
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
02:27
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 07:11:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bolivya'da Protestolar Sürüyor: Gözaltı Sayısı 120'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.