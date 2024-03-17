Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, son 3 ayda meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar, La Paz ve diğer birçok kentte can kaybına ve hasara yol açtı. Ayrıca, 133 kasabada sel meydana geldi ve 51 bin 668 kişi etkilendi. Yağışlar sebebiyle 911 ev yıkıldı ve 1251 ev de zarar gördü.

17.03.2024 05:58
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı.

Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana 52 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Bolivya, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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