Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı.
Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana 52 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.
Yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.
911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız bir araçtan çalıntı olduğu belirlenen 2 adet makinalı tüfek çıktı. Şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı ancak biri yakalandı. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bahçelievler'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil ile yaşanan kovalamacada şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Araç çalıntı olduğu ve içerisinden 2 adet makinalı tüfek çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Abdal Meydanı'nda gençlerle sahur yaptı. Varank, konuşmasında Bursa'nın örnek bir şehir olduğunu ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının hizmete devam edeceğini belirtti. Aktaş ise gençlere yönelik yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve yeni dönemde sürprizlerin olduğunu söyledi.
Dumlupınar ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, İlçe Müftülüğü organizasyonunda ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur ve beraberindeki İmam Hatipler tarafından ulaştırıldı. İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan ayı vesilesi ile bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla hayır sever bir vatandaş tarafından hazırlanan yardım kolilerinin, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Müftülüğe makbuz karşılığı teslim edilen zekat, fitre, fidye ve bağışların emanet bilinciyle hareket edilerek, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA
Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun eşyaları arasında 36 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, seçimlerin ardından ekonomide düzelmelerin olacağını dile getirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek ekonomide düzelmelerin olacağını dile getirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İtalya'dan Rusya'ya seyir halinde olan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, Fenerbahçe açıklarında makine arızası yaşadıktan sonra kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış isimler katıldı ve Fransa'da 15 Mart 2004'te yürürlüğe giren başörtüsü yasağının 20. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi. Konferansta, İslamofobiye karşı mücadele çağrısı yapıldı ve Müslümanlara her alanda İslamofobi ile mücadele etme çağrısı yapıldı.
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