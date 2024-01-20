Bolivya\'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi kayboldu

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın kuzeyinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Başkent La Paz'a bağlı Tipuani Nehri'nin yoğun yağışlar sonrası taşması nedeniyle yüzlerce ev ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, felaketten etkilenenler için yardım malzemeleri sağlayacaklarını duyurdu. 450 evin zarar gördüğü ve çok sayıda ailenin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.