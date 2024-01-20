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Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi kayboldu - Son Dakika
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Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi kayboldu

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın kuzeyinde, Tipuani Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp. La Paz'a bağlı Tipuani Nehri'nin taşması sonucu yüzlerce ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, felaketten etkilenenlere yardım malzemeleri sağlanacak ve tahliye edilen ailelere destek verileceği açıklandı.

Bolivya\'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi kayboldu
20.01.2024 - 03:27,
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın kuzeyinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Başkent La Paz'a bağlı Tipuani Nehri'nin yoğun yağışlar sonrası taşması nedeniyle yüzlerce ev ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, felaketten etkilenenler için yardım malzemeleri sağlayacaklarını duyurdu. 450 evin zarar gördüğü ve çok sayıda ailenin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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