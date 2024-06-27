Bolivya Devlet Başkanı Arce, askeri darbe girişiminde bulunan General Zuniga ile tartıştı

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Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce'nin askeri darbe girişiminde bulunan General Jose Zuniga ile hükümet sarayı girişinde tartıştığı anlar kameralara yansıdı.

Ülkenin yönetim başkenti La Paz'daki Murillo Meydanı'na zırhlı araçlarla giden ve daha sonra hükümet sarayının kapısını kıran Zuniga'nın başını çektiği askerler, Arce ile tartıştı.

Kameralar önünde Zuniga ile konuşan Arce, "Senin başkomutanın burada. Hemen şimdi birliğine geri dön. Bütün asker ve polisleri derhal buradan çek." dedi.

Arce'nin "sert" sözlerine olumsuz yanıt veren Zuniga, bulundukları yerden çekilmeyeceklerini belirtti.

Bu sözlere oldukça sinirlenen Arce, "General, bu yaptığınızı Bolivya halkı affetmez. Eğer iyi bir komutan olduğunuzu söylüyorsanız, görev yerinize geri dönmelisiniz ve askerleri buradan çekmelisiniz. Bu bir emirdir, beni ciddiye almıyor musunuz?" sözleriyle karşılık verdiği görüldü.

Çevredekiler, bir süre sonra saray kapısından çıktığı görülen Zuniga'ya "darbeci" diye tepki gösterdi ve Arce'ye bağlılıklarını ifade etti.

Ne olmuştu

Bolivya Devlet Başkanı Arce, dün ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetim başkenti La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.