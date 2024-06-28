Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, 'kendi kendine darbe planladı' iddialarını reddetti - Son Dakika
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, 'kendi kendine darbe planladı' iddialarını reddetti

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın 'kendi kendine darbe planladı' iddialarına kesin bir dille karşılık vererek suçlamaları reddetti. Arce, Zuniga'nın suçlamalarını çirkin bulduğunu ve halkın kanıyla popülerlik kazanacak bir siyasetçi olmadığını belirtti. Arce, darbe girişimi öncesi silahlı kuvvetlerde olağan dışı hareketlenmeler gördüklerini ve olacakları tahmin ettiklerini ifade etti.

28.06.2024 07:35
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "kendi kendine darbe planladı" iddialarına tepki göstererek, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini bildirdi.

Arce, yönetimsel başkent La Paz'daki Devlet Başkanlığı konutu Casa Grande Pueblo'da düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın iddiaları ve bazı medya kuruluşlarının "kendi kendine darbe planladı" haberlerine cevap verdi.

Zuniga'nın başını çektiği bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Arce, "Bu nasıl bir talimat veya kendi kendine darbe planlaması nasıl olabilir? O kendi inisiyatifiyle hareket etti." ifadesini kullandı.

Arce, Zuniga'nın suçlamalarını son derece "çirkin" bulduğunu vurgulayarak, "Benim popülerlik kazanmam için bunu yaptığımı öne sürüyor, ben halkın kanıyla popülerlik kazanacak bir siyasetçi değilim." diye konuştu.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ile darbe girişiminden önce telefonla konuştuğunu dile getiren Arce, "Evet onunla farklılıklarımız olabilir, ancak önlemini alması için kendisiyle iletişime geçtim. Darbenin yaklaşmakta olduğunu gördük ve Evo yoldaşla telefonda kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Bana geldikleri gibi (darbeci askerleri kastederek) ona da gideceklerdi." dedi.

Arce, darbe girişimi öncesi silahlı kuvvetlerde bir süredir olağan dışı hareketlenmeler gördüklerini ve olacakları tahmin ettiklerini belirtti.

Gözaltına alınmadan kısa süre önce gazetecilere konuşan Zuniga, "Ben masumum. Arce ile geçtiğimiz pazar günü bir araya geldik. Devlet Başkanı, bana durumun çok kötü olduğunu ve ülkenin son derece kritik bir süreçten geçtiğinden bahsetti. 'Popülaritemin yeniden yükselmesi için bir şeyler yapmalıyız.' dedi." iddiasında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, 'kendi kendine darbe planladı' iddialarını reddetti - Son Dakika

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