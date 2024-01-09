Bolivya, okullarda Kovid-19 önlemlerini yeniden uygulamaya koydu

LA PAZ, 9 Ocak (Xinhua) -- Bolivya hükümeti, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı öncesinde Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı sıkı sağlık tedbirlerinin yeniden uygulamaya konulduğunu duyurdu. Bu önlemler arasında okullarda maske takma zorunluluğu da yer alıyor.

Sağlık ve Spor Bakanı Maria Renee Castro Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni protokolün öğrencilerin zorunlu maske kullanımını, okullarda alkol gibi dezenfektanların bulundurulmasını ve ellerin yıkanması için uygun koşullar sağlanmasını içerdiğini söyledi.

Bolivyalı yetkililer geçen yıl Ağustos ayında Kovid-19 sağlık acil durumunun sona erdiğini ilan etmişti. Ancak ülke şu anda özellikle doğu bölgesinde JN.1 varyantının neden olduğu yeni bir salgınla karşı karşıya.

Renee Castro, 2024'ün ilk epidemiyolojik haftasında enfeksiyonların 2023'ün son haftasına kıyasla yüzde 80 oranında arttığını bildirdi.