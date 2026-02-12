Boller Antisemitizm Tartışması Sonrası Görevden Alındı - Son Dakika
Boller Antisemitizm Tartışması Sonrası Görevden Alındı

12.02.2026 10:16
Federal Dini Özgürlük Komisyonu üyesi Boller, antisemitizm tartışmaları sonucu görevden alındı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Federal Dini Özgürlük Komisyonunun üyesi Carrie Prejean Boller, "antisemitizm" tartışmalarının ardından görevden alındı.

Komisyon Başkanı ve Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Boller'in pazartesi günü yapılan komisyon oturumunu kişisel ya da siyasi gündemi için kullandığı gerekçesiyle görevden aldığını açıklarken muhafazakar aktivist Boller ise iddiayı reddetti.

Boller, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda karara itiraz ederek yalnızca Başkan Trump'ın kendisini görevden alabileceğini belirtti.

Komisyon üyelerinin siyonizmi desteklemeye zorlandığını ileri süren muhafazakar aktivist Boller, bunun dini özgürlük ilkeleriyle çeliştiğini savundu.

Katolik olduğunu belirten Boller, anayasal ve dini vicdan özgürlüğü kapsamında herhangi bir siyasi ideolojiyi veya devleti desteklemek zorunda olmadığını ifade etti.

Tartışmalı oturum

Boller, Washington'daki Museum of the Bible'da düzenlenen antisemitizm konulu oturumda "İsrail'i eleştirmenin, siyonizme karşı çıkmanın veya Gazze'deki savaş karşıtı protestoların antisemitizm sayılıp sayılmayacağını sormasının" tartışmalara yol açtığını ifade etti.

Gazze'deki sivillerle dayanışma amacıyla yakasına ABD bayrağıyla birlikte Filistin bayrağı rozeti taktığını belirten Boller, ayrıca bazı komisyon üyelerinin "İsrail eleştirisini antisemitizmle eş tuttuğunu" ileri sürdü.

Komisyonun antisemitizm konulu oturumlarıyla Trump'a sunulmak üzere rapor hazırladığı belirtiliyor.

Boller, antisemitik komplo teorileri paylaştığı gerekçesiyle eleştirilen yorumcu Candace Owens'ı savunmuş ve Owens'ın antisemitik söylemlerde bulunmadığını ifade etmişti. Oturum sırasında bazı kişilerin İsrail eleştirisi yaparken antisemitizmi gizlediği görüşüne de karşı çıkmıştı.

Duruşmada tanık olarak ifade veren muhafazakar hiciv sitesi The Babylon Bee'nin Üst Yöneticisi Seth Dillon ise İsrail'i eleştirmenin tek başına antisemitizm anlamına gelmediğini ancak bağlamın önemli olduğunu belirtti. Dillon, bazı kişilerin antisemitizmi "İsrail eleştirisi kisvesi altında" gizlemeye çalıştığını savundu.

Komisyon hakkında dava

Geçen yıl Trump tarafından kurulan komisyon, bu hafta ilerici dini grupların açtığı federal davanın da konusu oldu. Dava dilekçesinde kurulun farklı görüş ve dinleri temsil etmediği ve üyelerinin büyük bölümünün muhafazakar Hristiyanlardan oluştuğu iddia edildi.

New York'taki federal mahkemede açılan davaya Interfaith Alliance ile Müslüman, Hindu ve Sih kuruluşlar da katıldı. Başvuruda 1972 tarihli Federal Danışma Komitesi Yasası'nın danışma kurullarının farklı görüşler arasında dengeli olması gerektiğini öngördüğü hatırlatıldı.

Kaynak: AA

