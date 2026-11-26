Bologna'da çıkan yangında 13 kişi karbonmonoksitten zehirlendi, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bologna'da Via Corticella Caddesi'ndeki apartmanda gece çıkan yangında 13 kişi karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye 50 kişiyi tahliye etti, yangın söndürüldü ve bina sakinleri geçici olarak otellere yerleştirildi.
İtalya'nın Bologna kentinde apartmanda gece çıkan yangında 13 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İtalyan İtfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bologna kentinde Via Corticella Caddesi üzerindeki apartmanda gece saatlerinde çıkan yangına müdahale edildiği ve 50 kişinin binadan tahliye edildiği belirtildi.
İtfaiyenin paylaşımında 13 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yangının söndürüldüğü ve bina sakinlerinin geçici olarak otellere yerleştirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?