Bolsonaro'dan Arjantin'e Sığınma Talebi

21.08.2025 07:37
Eski Brezilya Başkanı Bolsonaro, darbe suçlamaları nedeniyle Arjantin'e sığınma planlıyor.

Brezilya'da hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Arjantin'e siyasi sığınma talep etmeyi planladığı öne sürüldü.

Ulusal basında çıkan habere göre, Brezilya polisi, Bolsonaro'nun darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulan cep telefonlarından birinde, aşırı sağcı liderin kendisini "siyasi gerekçelerle yürütülen bir takibatın kurbanı" ilan ettiğine ve Arjantin'e sığınma talebinde bulunmayı planladığına ilişkin bir belge buldu.

Haberde, polisin Bolsonaro ve oğlu Eduardo Bolsonaro'yu, ABD'li yetkililerle temas kurarak yargı sürecine müdahale etmeye çalışmakla da suçladığı ifade ediliyor.

Bolsonaro'nun yargılandığı darbe girişimi davasına ilişkin karar süreci 2-12 Eylül 2025 tarihlerinde sonuçlanacak.

Yargılamada, darbe planı, silahlı örgüt oluşturma ve yargının işleyişine müdahale gibi suçlamalar bulunurken, bu suçlamalar nedeniyle Bolsonaro'ya 40 yılı aşan hapis cezası verilmesi ihtimali bulunuyor.

Brezilya basınında, Eduardo Bolsonaro'nun son aylarda Beyaz Saray yetkilileriyle görüşerek, babasının yargı süreçlerine destek sağlamak amacıyla ülkesine karşı yaptırımlar talep ettiği yönünde haberler yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD yönetimi, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, iddialar nedeniyle ev hapsinde tutulan Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Darbe Girişimi, Güvenlik, Politika, Arjantin, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

