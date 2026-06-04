Bolton, Gizli Bilgi Suçlamasını Kabul Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bolton, Gizli Bilgi Suçlamasını Kabul Etmeye Hazırlanıyor

04.06.2026 19:45
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Eski Güvenlik Danışmanı Bolton, gizli bilgileri saklama suçlamasını kabul edecek ve hapis cezasından kurtulacak.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, görevdeyken edindiği bazı gizli bilgileri saklamak ve paylaşmakla ilgili hakkındaki suçlamayı kabul etmesinin beklendiği bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansı, konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bolton'ın 26 Haziran'da yapılacak yeni duruşmasında hakkındaki suçlamayı kabul edeceğini yazdı.

Habere göre, Bolton, hapis cezasından kurtulmak için Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında, hükümete ait gizli bilgileri elinde bulundurmakla ilgili tek suçlamayı kabul edecek.

Anlaşma, Ekim 2025'te açılan ve Bolton'a yönelik, göreviyle ilgili anılarını yazarken aile üyeleriyle paylaştığı iddia edilen, hükümet görevindeyken tuttuğu günlük notlar da dahil olmak üzere gizli bilgileri saklamak ve yaymakla ilgili 18 suçlamayı içeren ceza davasını çözüme kavuşturacak.

Anlaşma kapsamında Bolton, hapse girmeyecek ancak 2,25 milyon dolarlık para cezasını ödeyecek.

Kaynaklar, nihai kararın yargıca ait olduğunu ve 26 Haziran'da görülecek duruşmada kararın verilmesini beklediklerini ifade etti.

Bolton, Ekim 2025'te, gizli bilgileri usulsüz kullanmaktan 18 ayrı suçlamayla suçlanmıştı. Suçlu bulunması halinde Bolton'ın 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde 2018-2019 arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton, görevinden ayrıldıktan sonra Trump aleyhinde açıklamalarıyla dikkat çekmiş, Trump da birçok açıklamasında Bolton'ı hedef almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolton, Gizli Bilgi Suçlamasını Kabul Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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