Bolton: Trump Seçimi Kabul Etmeyecek - Son Dakika
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Bolton: Trump Seçimi Kabul Etmeyecek

Eski Danışman Bolton, Trump'ın Harris'in kazanması durumunda sonucu kabul etmeyeceğini belirtti.

02.11.2024 23:46
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Demokrat partinin adayı Kamala Harris'in kazanması durumunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın bu sonuçları kabul etmeyeceğini söyledi.

CNN televizyonunda konuşan, Donald Trump dönemi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde sonucu kabul edip etmeyeceği sorulan Bolton, "Hayır, sanmıyorum. ve buna hazırlıklı olmalıyız." yanıtını verdi.

Trump'ın Liz Cheney yorumları

Bolton, Trump'ın Michigan eyaletindeki seçim kampanyasında, Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Liz Cheney'e yönelik "savaş kışkırtıcısı" yorumunu da ele aldı.

Trump'ın eleştirisinin Cheney'nin "savaş kışkırtıcısı" olmasıyla alakalı olmadığını savunan Bolton, "Gerçek şu ki, (Trump), 6 Ocak Kongre baskını sonrası azledilmesi için Cheney'nin oy kullanmasını aklından çıkaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. (Dick Cheney) Babası Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmişti." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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