Bolu 14 Yaş Altı Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Ligi'nde madalya kazandı - Son Dakika
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Bolu 14 Yaş Altı Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Ligi'nde madalya kazandı

Bolu 14 Yaş Altı Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Ligi\'nde madalya kazandı
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Bolu 14 Yaş Altı Karate Takımı, 12-13 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 2. etap müsabakalarında madalyalar kazandı. Kumitede birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden sporcular, katada da derece yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı ziyaret etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taşel ile beraberindeki Bolu Final Okulları Genel Müdürü Orhan Alp ve Bolu Final Okulları Müdürü Bekir Erkut Arslan'ın Vali Aydın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Buluşmada, kentteki eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.

Karate takımı Türkiye Yıldızlar Ligi'nden madalyalarla döndü

Bolu 14 Yaş Altı Karate Takımı, Türkiye Yıldızlar Ligi 2. etap müsabakalarında madalyalar kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sporcular 12-13 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda başarılı sonuçlar elde etti.

Kumitede Nehir Aksay, Ayşe Duman, Hüma Tan, Fatma Nur Açıkgöz birincilik, Ela Özdemir ve Ülkü Aladağ ikincilik, Asel Gültekin ile Eda Ceylan üçüncülük elde etti.

Katada ise Hüma Tan ve Fatma Nur Açıkgöz ikinci, Ela Özdemir, Ayşe Duman, Nehir Aksay ve Asel Gültekin de üçüncü oldu.

Gerede Çay Bahçesi yenileniyor

Gerede Belediyesi, çay bahçesinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çay bahçesinin yenilenmesi için proje hazırlandı. Bu kapsamda belediye ekiplerince eski yapının yıkımına başlandı.

Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından bölgede oluşturulacak sosyal yaşam alanının millet bahçesi konseptinde olması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu 14 Yaş Altı Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Ligi'nde madalya kazandı - Son Dakika

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