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Bolu Belediye Başkanı Afganistan Gençleri Derneği Tabelasını Söktürdü - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Afganistan Gençleri Derneği Tabelasını Söktürdü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını zabıta ekiplerine söktürdü. Özcan, 'Bizden habersiz Bolu'da kimse tabela asamaz. Bunu açanlar izin verenler gelsin tabelayı benden istesin' dedi.

11.12.2023 - 18:26,
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BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği binasının önüne giderek çağırdığı zabıta ekiplerine tabelayı söktürdü. Başkan Özcan, "Bizden habersiz Bolu'da kimse tabela asamaz. Bunu açanlar izin verenler gelsin tabelayı benden istesin" dedi.

Kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Afgan geçici sığınmacılar tarafından kurulan derneğin tabelasını indirtti. Semerkant Mahallesi'nde bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'ne giden Başkan Özcan, telefonla Zabıta Müdürünü arayarak bulunduğu yere ekiplerin gelmesi talimatını verdi. Dernek binasında kimsenin olmadığı dakikalarda Başkan Özcan'ın talimatıyla zabıta ekipleri binaya asılı olan dernek tabelasını söktü.

Kendisinden habersiz kimsenin Bolu'da Arapça tabela asamayacağını belirten Başkan Özcan, "Ben görevde olduğum sürece, bizden habersiz Bolu'da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak. Bu şehirde, Arapça tabela asılmasına ve geçici sığınmacıların bu şekilde bir araya gelmesine izin vermeyeceğim. Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Bu derneğe Valilik Dernekler Masası izin vermişse biz niye mücadele ediyoruz. Kim izin verirse versin bu tür tabelaları burada tutmayacağım. Bizden habersiz Bolu'da kimse tabela asamaz. Bunu açanlar izin verenler gelsin tabelayı benden istesin?" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Afganistan Gençleri Derneği Tabelasını Söktürdü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Afganistan Gençleri Derneği Tabelasını Söktürdü - Son Dakika
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