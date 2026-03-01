Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınması... Ali Mahir Başarır: "Eğer Bir Vakıf Araştıracaksanız Ensar Vakfı'nı Araştırın. - Son Dakika
Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınması... Ali Mahir Başarır: "Eğer Bir Vakıf Araştıracaksanız Ensar Vakfı'nı Araştırın.

01.03.2026 17:38  Güncelleme: 21:10
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Jandarma İl Komutanlığı'nda gözaltında tutulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, siyasi irtikap suçunun Bolu halkı ve Başkan Özcan'a karşı işlendiğini belirtti. Başarır, gözaltı sürecinin adil olmadığını ve Bolu halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Jandarma İl Komutanlığı'nda gözaltında tutulan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaretinin ardından "Burada siyasi bir irtikap vardır. O da Belediye Başkanımıza karşı işlenmiştir. Siyasi irtikap suçunun mağduru Bolu halkı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bolu Jandarma İl Komutanlığı'nda gözaltında tutulan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır şöyle konuştu:

"Kendisi gayet iyi. Kendinden emin. Bolu halkı, bizler kendisinden şerefinden, onurundan, dürüstlüğünden eminiz. Bir kez daha BOLSEV Vakfı'nı kendisinden dinledim. 528 tane evladımız burada burs alıyor. Bu ramazan ayında evinde tencere kaynamayan binlerce vatandaşımız bu vakıf tarafından yardım görüyor. ve en önemlisi bu vakfın nihai hedefi Bolu'ya, Bolululara yakışır bir huzur evini açmak. ve bu yardımların hepsi rızayla yapılmış. Burada hukuki, siyasi bir irtikap varsa önce ifade veren bu market sahiplerine daha sonra Başsavcılıkla ifade değiştirmektir. Önce ifadende gönül rızamla 'Ben Bolululara bu vakfa siyasi bir amacı olmayan bu vakfa yardım ettim' diyen bu market sahipleri bugün ifadesini değiştiriyor. Ama görüyoruz ki huzurevi yapmak istiyor bu vakıf, Belediye Başkanımız Bolu'ya, bu iktidar gitmeden bu memlekete, bu ülkeye huzur gelmeyecek."

"Eğer bir vakıf araştıracaksanız, soruşturacaksanız Ensar Vakfı'nı araştırın"

Bir kez daha buradan sesleniyorum. Yargıya, Bolu halkına sesleniyorum. 86 milyona sesleniyoruz. Gelin bu rezalete son verin. Bir saatte alınacak ifade için bugün diyorlar ki 'Yetişmiyor. Üçüncü gün ifade alacağız.' Ne hakla seçilmiş Bolu Belediye Başkanı'nı üç gün burada tutacaksınız? Soruyorum, Başsavcı, insanlara zorla ifade verdirdin ifadesini değiştirdin. Belediye Başkanıyla olan şahsi husumetini niye yargıya taşıyorsun? Burada irtikap suçunun hiçbir unsuru oluşmamıştır. Burada siyasi bir irtikap vardır. O da Belediye Başkanımıza karşı işlenmiştir. Siyasi irtikap suçunun mağduru Bolu halkı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dır.

Bu vakıf, AK Partilisi, MHP'lisi, odalar, iş adamları yani tüm Bolu tarafından desteklenen bir vakıftır. Bu vakfın ruhu İzzet Baysal'dır. Bu vakfın hedefi yardımdır. Eğer bir vakıf araştıracaksanız bir vakıf soruşturacaksanız Ensar Vakfı'nı, ailenin vakıflarını, trilyonlarca servet yapmış Menzili. Menzil yapısını araştırın. Bolu, Bolu halkından Belediye Başkanımızdan elinizi çekin. Biz buradayız. Biz sabırla bekliyoruz. Bolu halkının iradesini Bolu halkına teslim edin. Belediye Başkanımızın jandarmada işi yok. Jandarmanın da önemli görevleri var. Askerimizin de önemli görevleri var. Jandarmayı da yargıyı da Belediye Başkanını da rahat bırakın."

"Bu bir eziyet suçudur"

Ali Mahir Başarır, bugün sevk beklenip beklenilmediğinin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:

"Başsavcı Bey yetiştirememiş. Çünkü burada yeterli fiziki koşullar olmadığı için Göynük, Mudurnu, Kıbrısçık gibi Bolu'nun en uzak ilçelerine insanlar yollanmış. Bakın üç saat yoldan buraya gelecek ifade verecek sonra Kıbrısçık'a tekrar gidecek ondan sonra adliyeye çıkacak. Böyle şey olur mu? Dünyanın en büyük adliyelerini yapan Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşları, bu bir eziyet suçudur. Toplam bir saatte bu ifadeleri alabilirsiniz. Ama bunların hiçbirine gerek yoktu. Sabah niye 06.30'da gözaltına alıyorsunuz? Bir davetiyeyle gelir ifadesini çok rahat bir şekilde verir. Şimdi buradan o vakfın değerli mütevelli üyelerine sesleniyorum, ne yaptığınız belli, amacınız belli, hedefiniz belli. Hepiniz iyilik için bir araya gelmişsiniz. Gelin hep beraber sizlere bu şehre bu kötülüğü yapanlara karşı tepkimizi ortaya koyalım, Belediye Başkanımızı makamına yollayalım."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Jandarma, Güncel, Vakıf, Bolu, Son Dakika

