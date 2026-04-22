Tanju Özcan, Bolu Belediye Çalışanlarına Seslendi: Operasyonların Amacı Belediyeyi Çalışamaz Hale Getirmektir. Aman Bolumuzu Hizmetsiz Bırakmayın

22.04.2026 19:16  Güncelleme: 20:33
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cezaevinden yaptığı açıklamada belediye çalışanlarına seslenerek, operasyonların siyasi olduğunu savundu ve çalışmaları aksatmamalı çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cezaevinden Bolu Belediyesi çalışanlarına seslendi. Özcan, "Bu operasyonlar tamamen siyasi olup, bir amacı da belediye çalışanlarını korkutup, sindirip belediyeyi çalışamaz hale getirmektir. Böyle bir tuzağa düşmeyerek Bolu halkına cesurca hizmet vermeyi sürdürmenizi bekliyorum. Bolu'nun Türkiye'nin en temiz, en bakımlı ünvanını koruyunuz. Benim abdestimden şüphem yok. İğrenç iftiralardan aklanıp kısa süre içinde yanınıza döneceğim. Yılmak, korkmak, sinmek bize yakışmaz. Aman Bolumuzu hizmetsiz bırakmayın. Başkanınız sizi üzecek, utandıracak işlere imza atmadı, atmayacak da. Yokluğumda Bolu size emanet" dedi.

2 Şubat'ta "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye çalışanlarına seslendi. Özcan, şunları söyledi:

"Değerli belediye çalışanı dostlarıma çağrımdır: Yaklaşık iki aydır tutukluyum. Birkaç defa ifade ettiğim gibi, 'Hakkımda kendisine veya yakınlarına beş kuruş menfaat sağladı' diyebilen yok. Belediye iş ve işlemleriyle ilgili değil, ihtiyaç sahiplerine daha çok katkı sağlamak için kurulan vakıf faaliyetlerinden dolayı atılan iftiralar dolayısıyla tutukluyuz. Bu operasyonlar tamamen siyasi olup, bir amacı da belediye çalışanlarını korkutup, sindirip belediyeyi çalışamaz hale getirmektir. Böyle bir tuzağa düşmeyerek Bolu halkına cesurca hizmet vermeyi sürdürmenizi bekliyorum. Lütfen benim yokluğumu Bolumuza aratmayın. Bolu'nun Türkiye'nin en temiz, en bakımlı ünvanını koruyunuz. Zira aldığınız maaşları bana değil, Bolu halkına borçlusunuz. Benim abdestimden şüphem yok. İğrenç iftiralardan aklanıp kısa süre içinde yanınıza döneceğim. Yılmak, korkmak, sinmek bize yakışmaz. Aman Bolumuzu hizmetsiz bırakmayın. Başkanınız sizi üzecek, utandıracak işlere imza atmadı, atmayacak da. Yokluğumda Bolu size emanet."

Kaynak: ANKA

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
Advertisement
