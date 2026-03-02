Bolu Belediye Başkanı Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

Bolu Belediye Başkanı Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi
02.03.2026 18:30
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki 12 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Adliye önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 3 günlük soruşturmanın sonucunda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Bolsev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Başarır, kararın utanç verici olduğunu söyleyerek, "Yargıtay 5 Ceza Dairesi, benzer bir olayda, 2024 yılında, 'Asla ve asla irtikap suçu oluşmaz' demesine rağmen, bu karar önünüzde olmasına rağmen, bu karar çok yeni tarihli bir karar olmasına rağmen, belediye başkanımızı ne hakla tutuklamaya sevk ediyorsunuz? Ben Bolu halkına ve Türk milletine sesleniyorum. İradeniz gasp ediliyor. ve kapalı kapılar arkasında yapılan toplantılar sonucunda bu dosyada delil yok. Bugün burada bulunan hiçbir kimsenin suçu yok. Tamamen bir algıyla Bolu Belediye Başkanı tutuklanıp görevden alınmak isteniyor" dedi.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:13
Bolu Belediye Başkanı Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi
