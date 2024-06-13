Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mayıs Ayı Raporunu Açıkladı - Son Dakika
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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mayıs Ayı Raporunu Açıkladı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçen ay 110 olaya müdahale etti. Mayıs ayında 51 yangın, 8 trafik kazası ve 51 kurtarma olayına müdahale eden ekipler, 3 asılsız ihbarı da değerlendirdi. Ayrıca, 33 denetim gerçekleştirilirken, 1390 kişiye eğitim verildi.

13.06.2024 13:56
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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay 110 olaya müdahale ettiği bildirildi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 vardiya esasına göre 68 personelle çalışan birimin, mayıs ayında 51 yangın, 8 trafik kazası ve 51 kurtarma olayına müdahale ettiği belirtildi.

Değerlendirilen 3 ihbarın da asılsız çıktığı vurgulanan açıklamada, geçen ay 33 denetim gerçekleştirildiği, 1390 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mayıs Ayı Raporunu Açıkladı - Son Dakika

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