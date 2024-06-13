Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mayıs Ayı Raporunu Açıkladı

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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay 110 olaya müdahale ettiği bildirildi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 vardiya esasına göre 68 personelle çalışan birimin, mayıs ayında 51 yangın, 8 trafik kazası ve 51 kurtarma olayına müdahale ettiği belirtildi.

Değerlendirilen 3 ihbarın da asılsız çıktığı vurgulanan açıklamada, geçen ay 33 denetim gerçekleştirildiği, 1390 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.