Bolu Belediyesi'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı
Bolu'da jandarma, Hayalet Araç soruşturması kapsamında belediye binasında arama yaptı.
ARAMA TAMAMLANDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.
Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: DHA
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