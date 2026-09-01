Bolu Belediyesi'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı

Bolu Belediyesi\'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı
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Bolu'da jandarma, Hayalet Araç soruşturması kapsamında belediye binasında arama yaptı.

ARAMA TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı - Son Dakika
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