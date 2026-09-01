Bolu Belediyesi\'nde Hayalet Araç Soruşturması Araması Tamamlandı

ARAMA TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Hayalet Araç' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,