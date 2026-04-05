Bolu Belediyesi Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

05.04.2026 17:00
Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltılar devam ediyor.

BOLU Belediyesi'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramaların ardından gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçtiğimiz ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri, Bolu Belediye binasına gelerek geniş çaplı arama yaptı. Jandarma ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmalar kapsamında belediyedeki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller inceleme altına alındı. Jandarma ekipleri, evrak ve bilgisayarları torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmek üzere binadan çıkardı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce de soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, toplanan yeni delilerle birlikte yeniden gözaltına alınmış oldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
