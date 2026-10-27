Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 3 şüpheli tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bolu Belediyesine yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Tural Ateş tutuklandı. Aynı birimde görev yapan S.B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mutlu YUCA/BOLU,