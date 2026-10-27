Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 3 şüpheli tutuklandı

Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve zimmet soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Tural Ateş tutuklandı. Aynı birimde görev yapan S.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bolu Belediyesine yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Tural Ateş tutuklandı. Aynı birimde görev yapan S.B., adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mutlu YUCA/BOLU,
Kaynak: DHA
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