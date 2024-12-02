Bolu Belediyesi, Yılkı Atları İçin Yem Bıraktı

BOLU Belediyesi ekipleri, karla kaplı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için bölgeye yem bıraktı.
Bolu'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Bolu belediyesi ekipleri, At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için harekete geçti. Ekipler tarafından karla kaplı yayladaki farklı noktalara yılkı atları için yem bırakıldı. Bölgenin sembolü haline gelen yılkı atları, belediye ekiplerinin bıraktığı yemleri yedi.
HABER: Mutlu YUCA/BOLU,
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