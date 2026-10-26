Bolu Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Bolu Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Başkan Yardımcısı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ile 3 belediye çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ve 3 belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde jandarma ekiplerince arama yapıldı.
"Rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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