Bolu D-100'de yanan TIR'ın lastiklerine Yeni Parti ilçe başkanı tüple müdahale etti - Son Dakika
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Bolu D-100'de yanan TIR'ın lastiklerine Yeni Parti ilçe başkanı tüple müdahale etti

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Bolu D-100\'de yanan TIR\'ın lastiklerine Yeni Parti ilçe başkanı tüple müdahale etti
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Bolu D-100 kara yolunda dün İstanbul yönüne giden TIR'ın dorse lastiklerinde yangın çıktı. Yoldan geçen Yeni Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un yangın söndürme tüpüyle yaptığı ilk müdahale ve beton mikseri sürücüsünün su tutmasıyla yangın dorseye sıçramadan söndürüldü.

BOLU'da TIR'ın lastiklerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi, Yeni Parti Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçen beton mikserinin sürücüsünün de müdahalesiyle yangın dorseye sıçramadan söndürüldü.

Sanayi kavşağı mevkisinde dün D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden TIR'ın dorsesindeki lastiklerinde yangın çıktı. Bu sırada yoldan geçen Yeni Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü de aracında bulunan hortumla su tutarak müdahale etmesiyle yangın dorseye sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: DHA
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