Bolu\'da 1 yıl içinde 25 ayrı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Microsoft, Windows 11 Insider kullanıcıları için yeni bir güncelleme olan derleme 26085'i yayınladı. Bu güncelleme, birçok hatayı düzeltmeyi amaçlamaktadır. Güncelleme notlarına göre, temel hatalar ve Dosya Gezgini ile ilgili sorunlar giderilmiştir. Ayrıca, Sudo ve Ayarlar gibi diğer alanlarda da hatalar düzeltilmiştir. Bu güncelleme, Windows 11'in kararlılığını artırmayı hedeflemektedir.