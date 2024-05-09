Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs 2005'te merkeze bağlı Salıbeyler Mahallesi'nde S.D'nin öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen İ.Ç. (42) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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