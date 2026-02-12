Bolu'da 1950 Sosyal Konut İçin Kura Çekildi - Son Dakika
Bolu'da 1950 Sosyal Konut İçin Kura Çekildi

12.02.2026 13:59
Bolu'da, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 1950 konutun kuraları törenle belirlendi.

BOLU'ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yapılacak bin 950 konutun kurası törenle çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bolu'ya 'Ev sahibi Türkiye' projesi kapsamında yapılacak bin 950 sosyal konut için kura çekim töreni düzenlendi. Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ile AK Parti teşkilatı yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

'1 MİLYON 757 BİN KONUT RAKAMINA ULAŞTIK'

Törende konuşan Kazım Bayburt, "Şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabildiği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduk. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında 11 ilimizde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdik. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyaları başlatarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilimizde 1 milyon 757 bin konut rakamına ulaştık. Ülke genelinde bin 633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte, yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Sosyal konutla eğitim yapılarına, millet bahçelerinden kültür ve spor tesislerine kadar birçok eseri Bolu'ya kazandırdık" dedi.

'ŞİMDİYE KADAR 55 İLİMİZDE KURALAR ÇEKİLDİ'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ise "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Bolu'muza da yeni konutlar inşa edilecektir. Bu proje, devletimizin bugüne kadar ortaya koyduğu en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup, yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı da yakinen ilgilendirmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar 55 ilimizde kuralar çekilmiş, 186 bin 748 hak sahibi belirlenmiştir. Noter ve sizlerin huzurunda çekilecek kura ile de bin 950 ailemiz belirlenecek ve Bolu'muzun mimarisine uygun, altyapısıyla, üstyapısıyla kaliteli ve depreme güvenli konutlar inşa edilecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ve okunan duaların ardından hak sahipleri için kuralar çekildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Konut, Ekonomi, Güncel, Çevre, Bolu, Son Dakika

