Bolu\'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

Erdoğan: Milletimizin iradesine saygılıyız ama şehirlerimizin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'deki mitinginde yaptığı konuşmada, milletin iradesine saygılı olduklarını ancak hiç kimsenin şehirlerinin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlığının geciktirilmesi ve trafik sorunları nedeniyle kırık ve küskün olduğunu belirtti ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşması için çalışacaklarını vurguladı.