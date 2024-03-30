Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.
Kentte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda seçimler için hazırlık yapıldı.
İl ve İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından sabah saatlerinde sandıklar okullara getirildi.
Sakarya İlköğretim Okulu'nda görevliler tarafından teslim alınan sandık ve seçim paravanları sınıflarda belirlenen yerlere yerleştirildi. Okul ve sınıf girişlerine de sandık numaralarının bulunduğu yönlendirme yazıları asıldı.
Bolu genelinde 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen oy kullanacak.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçim süresince 589 binada oy kullanılacağı, polis ve jandarmadan oluşan toplam 1785 personelin görev yapacağı bildirildi.
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ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
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