Bolu'da 650 yıllık bayramlaşma geleneği - Son Dakika
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Bolu'da 650 yıllık bayramlaşma geleneği

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kurban Bayramı namazında camileri dolduran vatandaşlar, 650 yıllık bayram geleneğini gerçekleştirdi. Cami içerisinde daire şeklinde dizilen vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazının ardından camide ilahiler ve dualar okundu. Vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu. Bayramlaşma geleneği 650 yıldır devam etmektedir.

16.06.2024 08:37
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Bolu'da 650 yıllık bayramlaşma geleneği

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kurban Bayramı namazında camileri dolduran vatandaşlar, 650 yıllık bayram geleneğini gerçekleştirdi. Cami içerisinde daire şeklinde dizilen vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Bolu'da sabah erken saatlerde vatandaşlar bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle geleneksel bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Mudurnu ilçesinde ise 650 yıllık bayramlaşma geleneği gerçekleştirildi. Yıldırım Bayezid Camii'nde kılınan bayram namazının ardından camide ilahiler ve dualar okundu. Duaların ardından cami içerisinde vatandaşlar birbiriyle bayramlaşarak 650 yıllık geleneklerini gerçekleştirdi. Birbiriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

Bayramlaşma geleneğinin 650 yıldır devam ettiğini ifade eden Yıldırım Bayezid Cami İmamı Eyüp Acar, "Bayram namazımızı eda ettik. Hutbemizi okuduk. Yüce rabbim kabul etsin. Camimizde bir gelenek var. Camimizde 650 yıllık bir adet, Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'ndan sonra bayramlaşma geleneğimiz var. 650 yıldır bu gelenek var. Kardeşliği pekiştirmek için bayramlaşma her bayram yapılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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