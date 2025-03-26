78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme

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78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

26.03.2025 12:20  Güncelleme: 12:44
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Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan da dün gözaltına alınmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

YANGINA İLİŞKİN 19 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bolu Kartalkaya'da gecelik fiyatı asgari ücretten fazla olan Grand Kartal Otel'inde güvenlik zafiyeti ve denetimsizlik sonucu çıkan yangında 78 canımız hayatını kaybetmişti. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme

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Son Dakika Güncel 78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 768107:
    suclu arriyorsaniz turizm bakanini alin kizlari ne alaka 74 10 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Yahu niye zahmet ettiniz ?!! 53 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    seneye alsaydiniz olay üzerinden 4 ay geçmiş 44 5 Yanıtla
  • Apple User:
    karısının veya kızlarının otel yönetiminde bir yetkisi yoksa neden gözaltına alıyorsunuz ne alakası var, turizm bakanlığından bir gözaltı istifa görmedik.. 38 3 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    alla alla oldumu şimdi zahmet vermişsiniz 3 ay sonra 35 5 Yanıtla
  • Ankara21:
    Ülkede denetleme yapanların hiç sorumluğu yok. suç otel sahibi ve müteahhitlere yıkılıyor 22 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    olaya bak Sırbistan'da 15 işçi ölüyor tüm bakanlar hükümet istifa ediyor bizde ne olaylar oldu hala koltuğa yapılmış Soma faicasi suriyedeki 35 bir günde verdiğimiz şehit daha fazlaydı saklandı hükümet düşmemesi için üstüne bunu yapan Rusya'dan özür dilendi aktutun karakolu baskını Papa'yı yaptırım karşısında seve seve karşılıksız verdi deprem oldu 200 binden fazla kaybımiz oldu ve nice olaylar var bunun en küçüğü başka ülkede yaşansın bakin 1 kişi durabilirmi koltukta gözünüzü açın 20 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    siyasi faturası ?? kültür turizm bakanı istifası ? hep halkmı suçlu 19 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    bir yangında 90 kişi ölmez arkadaşlar ölüyorsa ihmalliktir acizliktir bakan nerdesin bakaaaaan küfür niye suç lan bu ülkede nasıl anlatalım bukadar o.ç nu küfürsüz 16 0 Yanıtla
  • Ege 41:
    Koltuk maaşından vazgeçemiyorlar bu katliama sebep olan derhal onurluca istifa etsin .ölümsüz kimse değil bir ğün o toprağın altına sizde gireceksiniz hak yemeyin hesap veremezsiniz 12 0 Yanıtla
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