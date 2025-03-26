78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme

Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan da dün gözaltına alınmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

YANGINA İLİŞKİN 19 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bolu Kartalkaya'da gecelik fiyatı asgari ücretten fazla olan Grand Kartal Otel'inde güvenlik zafiyeti ve denetimsizlik sonucu çıkan yangında 78 canımız hayatını kaybetmişti. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.