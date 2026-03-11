Bolu'da Adliye İçinde Uyuşturucu Davası

Bolu'da, adliye binası içinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan temizlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bolu Adliyesinin mescit bölümündeki şadırvan alanında uyuşturucu madde sattığı iddia edilen tutuklu sanık Ö.G, sanığın avukatı ile tanıklar katıldı.

Tanıkların dinlenilmesiyle devam edilen duruşmada söz verilen İ.C, Ö.G. ile doğrudan görüşmediğini, uyuşturucu maddeyi Ö.G'nin eşinden temin ettiğini ileri sürdü.

Sanık Ö.G, kendisinin uyuşturucu maddeyi İ.C'den temin ettiğini ve parayı onun kız arkadaşının IBAN'ına gönderdiğini öne sürdü.

Tanık S.Ç. ise Ö.G. ile uyuşturucu maddeleri takas ettiklerini ve "kullanıcı" olduklarını ifade etti.

Tanık M.N.E. de adliyede 3 bin lira karşılığı Ö.G'den uyuşturucu aldığını belirtti.

Tanık M.B. ise Ö.G.'den Akpınar Parkı'nda 2 bin 500 lira karşılığında uyuşturucu aldığını söyledi.

Tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ö.G, hamile olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.