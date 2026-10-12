Bolu'da ağaçlar sarı-kahverengiye döndü, Gölcük yolunda manzara dronla görüntülendi. - Son Dakika
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Bolu'da ağaçlar sarı-kahverengiye döndü, Gölcük yolunda manzara dronla görüntülendi.

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Bolu\'da ağaçlar sarı-kahverengiye döndü, Gölcük yolunda manzara dronla görüntülendi.
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Bolu'da sonbaharın gelişiyle ormanlardaki ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlara bürünmeye başladı. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte, Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerindeki manzara dronla görüntülendi.

BOLU'da sonbaharın gelişiyle ormanlardaki ağaçların rengi, sarı ve kahverengiye dönüşmeye başladı. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı ve doğal güzellikleriyle ünlü kentte, doğada oluşan sonbaharın yarattığı renk cümbüşü dronla görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki ağaçların yaprakları sararmaya başladı. Yeşil ormanların sarı ve kahverengi tonlara bürünmesiyle renk cümbüşü oluştu. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerindeki ormanlarda sonbaharın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu'da ağaçlar sarı-kahverengiye döndü, Gölcük yolunda manzara dronla görüntülendi. - Son Dakika
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