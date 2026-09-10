Bolu'da apartman garajında yangın çıktı, 1 kişi yaralanıp 2 kişi dumandan etkilendi
Bolu Sümer Mahallesi'ndeki apartman garajında elektrikli kompresörle lastik şişirilirken çıkan yangın, apartman önündeki bir otomobile sıçradı. Aracını kurtarmaya çalışan S.T. yanarak hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Bolu'da apartman garajında elektrikli kompresörden çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.
Sümer Mahallesi Sema Sokak'taki bir apartmanın garajında, S.T'nin elektrikli kompresörle otomobilinin lastiklerini şişirdiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, garajın içine yayıldıktan sonra apartmanın önündeki otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Aracını yangından kurtarmaya çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan S.T. hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Yangın nedeniyle apartmanda ve otomobilde hasar oluştu.
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