Bolu'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Susuzkınık köyü mevkisinde Veli Güler idaresindeki plakası öğrenilemeyen ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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