Bolu'da Barakada Yangın Çıktı

BOLU'da barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında baraka yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Salıbeyler Mahallesi Yaylalar Caddesi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Barakada çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri barakayı saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında baraka yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,