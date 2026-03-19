Bolu'da Bayramda 1363 Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
Bolu'da Bayramda 1363 Güvenlik Görevlisi

Bolu\'da Bayramda 1363 Güvenlik Görevlisi
19.03.2026 15:29
Vali Aydın, Ramazan Bayramı süresince Bolu'da 259 ekip ve 1363 personelin görev yapacağını açıkladı.

BOLU Valisi Abdulaziz Aydın, Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde 259 ekip ve 1363 personelin görev başında olacağını açıkladı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız'ın da katıldığı 'İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı' sonrası Ramazan Bayramı tatilinde alınacak tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı tatilini, halkın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için Valilik koordinesinde kapsamlı planlamalar yapıldığını belirten Vali Aydın, "Alınan tedbirler çerçevesinde ilimiz genelinde 383 yol kontrol olmak üzere toplam 852 asayiş uygulaması icra edilecek. 265 gündüz ve 204 gece olmak üzere ayrı noktalarda sabit ve seyir halinde trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 11 günlük süre boyunca ilimiz genelinde yapılan günlük planlama doğrultusunda 259 ekip ve 1363 personelimiz görevlendirilmiştir. İlgili birimlerimiz bayram süresince kesintisiz görev başında olacaktır. Vatandaşlarımızın bayram sevincinin gölgelenmemesi adına trafik kurallarına riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve yorgun şekilde araç kullanılmaması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Bayramda 1363 Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bolu'da Bayramda 1363 Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
