Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Bir Belediye Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, il jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BOLSEV Vakfı ve BOLSEV Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş'ye yönelik soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

