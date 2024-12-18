Bolu\'da Bozayılar Yolda Görüntülendi

BOLU'da karla kaplı yolda ilerleyen 3 bozayı cep telefonuyla görüntülendi.
Gerede'nin Demirler köyü mevkiinde, gece yarısı aracıyla seyir halinde olan Sinan Ceylan karla kaplı yolda bozayılarla karşılaştı. Ceylan, aracının önünde ilerleyen ayıları cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar bir süre sonra orman içlerine girerek gözden kayboldu.
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