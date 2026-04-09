Bolu'da Çiftçiler Soğuk Hava İçin Ateş Yakıyor

BOLU'nun Seben ilçesinde çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı elma, şeftali gibi ağaçlarının altında ateş yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken; Meteoroloji İl Müdürlüğü, üreticilere 'zirai don' uyarısında bulundu. Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde elma, şeftali ve kiraz yetiştiren üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için gece saatlerinde ateş yakıp, beklemeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksilere düşerken, üreticilerin ağaç altında lastik yaktıkları görüldü.

HABER: Oğuzhan EKE/BOLU,