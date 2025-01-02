Bolu'da Çöp Apartmanı Manzarası

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Her katı ayrı bir çöplük

Bolu'nun çöp apartmanı

BOLU - Bolu'da Semerkant Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın her katında ayrı ayrı oluşan çöp manzaraları görenleri hayrete düşürdü. Apartman sakini bir öğrenci, bakımın olmadığını ve oluşan manzaradan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Bolu'nun Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmandaki çöpler sokağa taştı. 5 katlı apartmanın her bir katında ayrı ayrı çöp manzaraları görüntülendi. Duyarsız vatandaşların yere sigara izmaritleri attığı, alkol şişeleri ve ev çöplerini de apartman koridoruna bıraktığı görüldü.