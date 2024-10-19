Bolu\'da Çöp Atanlara Cezalar Artıyor

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BOLU'da, yere çöp ve izmarit atanlara 14 bin 407 lira ceza kesilirken, kentin ana caddelerindeki reklam panolarına da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adıyla, "Çöp ve izmarit atan terbiyesiz ve ahlaksızdır" mesajı yazıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, çevreyi kasten kirletenlere yönelik 14 bin 407 liraya kadar para cezası kesileceğini açıklamasının ardından, zabıta ekipleri tarafından şehir genelinde denetimler sıklaştırıldı. Kameralarla tespit edilen kişilere para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda, kent merkezindeki elektronik reklam panolarında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mesajı yayımlandı. Başkan Özcan'ın, mesajında, "Bolu'da yola, kaldırıma, parklarımıza çöp ve izmarit atan, yere tüküren kim varsa terbiyesiz ve ahlaksızdır" denildi.