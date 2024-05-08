Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu elektrik telleri koparak onarım çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu elektrik telleri koparak onarım çalışması başlatıldı

Bolu\'da çöp kamyonunun çarpması sonucu elektrik telleri koparak onarım çalışması başlatıldı

Bolu'da, Kültür Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta bulunan yeraltı konteynerdeki çöpleri boşaltmaya çalışan belediyenin çöp kamyonu, vinç kolunun elektrik tellerine çarpması sonucu teller koparak kamyonun üzerine ve kaldırıma düştü. SEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek elektrik akımını keserken, kopan tellerin onarımı için çalışma başlatıldı.

08.05.2024 14:43
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Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.

Kültür Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta bulunan yeraltı konteynerdeki çöpleri boşaltmaya çalışan belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunun vinç kolu, elektrik tellerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri kamyonun üzerine ve kaldırıma düştü.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine SEDAŞ ekipleri sevk edildi, bölgedeki elektrik akımı kesildi.

Kopan tellerin onarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Bolu, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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