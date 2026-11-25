Bolu'da D-100 Sanayi Kavşağı'ndaki kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Bolu'da 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada ağır yaralanarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Sibel Ç. (35) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.
D-100 kara yolu Sanayi kavşağında dün 14 ABM 774, 14 ACG 656 ve 14 ADS 964 plakalı otomobiller çarpışmış, otomobillerden birinin devirdiği elektrik direği 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düşmüştü.
Bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?