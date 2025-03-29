Bolu'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu'da dolu etkili oldu, yollar beyaza büründü
BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Yarım saat süreyle etkili olan yağış etkisini yitirdi.
Bolu'da gün boyu aralıklarla yağmur yağışı bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı. Mudurnu-Bolu karayolunda yarım saatlik sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu beyaza bürüyen dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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