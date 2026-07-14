Bolu\'da Düğün Kavgası: İki Yaralı

BOLU'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen D.Ç. ve İ.Ç., yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki grubun tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdığı kavgayı ayırmaya çalışan D.Ç. ile İ.Ç. hafif şekilde yaralandı. Kavga, düğündeki davetlilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.